Сергей Собянин рассказал, как Москва отмечала 1 Мая и День Победы в XX веке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столица отмечала 1 Мая и День Победы в XX веке. Главархив опубликовал уникальные воспоминания москвичей.

— Первомай изначально задумывался как нерабочий день. 9 мая стал выходным только к середине 1960-х, — отметил глава города в своем Telegram-канале.

Жительница района Бескудниково вспоминает, что 1 мая часть Ленинградского проспекта делали праздничной зоной, устанавливали лотки с пирогами, соками, пирожными и другими сладостями. Кроме того, везде были флаги и надувные шары.

О праздновании Дня Победы вспоминает Алексей Немчинов из района Коптево. По его словам, множество людей бежали на Красную площадь, где проходило торжественное празднование.

С 3 по 31 мая на Арбате пройдет выставка «Они сражались за Родину!», посвященная участникам Великой Отечественной войны. Посетители увидят портреты летчиков, разведчиков, тружеников тыла, контрразведчиков и простых солдат. Гостей заинтересуют такие работы, как «Они сражались за Родину (участник военного парада 7 ноября 1941 года В. С. Чумаков)», «В День Победы. Пулеметчик П. П. Шорин», «Непобедимый» и другие.