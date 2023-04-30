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Заявки из семи городов поступили на столичный конкурс «АрхВектор»

Никита Худяков
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Заявки из семи городов поступили на столичный конкурс «АрхВектор»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С момента начала сбора заявок на участие в конкурсе «АрхВектор» в оргкомитет поступило 53 заявки от 14 учебных заведений, представляющих Москву, Челябинск, Липецк, Новосибирск, Владивосток, Рязань, Казань. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Новые участники — это новые подходы, новые проекты, в которых найдут отражение уникальные культурные особенности, ценности и традиции. И, как следствие, «АрхВектор-2023» обещает быть интересным и насыщенным, — сказал он.

По словам Левкина, многие конкурсанты участвуют в «АрхВекторе» не первый год, как московский колледж архитектуры и строительства № 7. Среди новичков Детская художественная школа № 2 имени В. И. Сурикова из Липецка, Школа дизайна РАНХиГС, рязанский Межшкольный учебный центр, клуб одаренных детей «Новое время», а также школа № 35 из города Владивостока, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 мая в Москве состоится церемония награждения победителей всероссийского литературного конкурса «ПрофДетЛит». В нем приняли участие более 300 писателей, представивших сказки, стихи, рассказы, приключения, повести, детективы для детей от 4 до 12 лет.

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