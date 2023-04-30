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Бойцы ЧВК «Вагнер» показали склады с советским оружием под Соледаром

Никита Худяков

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Бойцы ЧВК «Вагнер» показали склады с советским оружием под Соледаром
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия не смогла уничтожить созданные еще в 1960-х годах склады с вооружением и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром. Об этом в воскресенье, 30 апреля, рассказали бойцы ЧВК «Вагнер».

— Вывозили не торопясь, не спеша, в дальнейшем все склады были заминированы на уничтожение, то есть то вооружение, которое было необходимо, они отсюда вывезли, остальное оставили и заминировали, — рассказал один из бойцов.

По его словам, в случае взрыва было бы все уничтожено, и на этом месте ничего не осталось. Боец отметил, что в хранилище до сих пор много стрелкового оружия и боеприпасов для него. Он добавил, что после перехода шахт под контроль «Вагнера» их начали разминировать, передает РИА Новости.

27 апреля сообщалось, что российская авиация уничтожила главную крепость ВСУ в юго-западной части Артемовска. Отмечается, что военным ВС РФ удалось разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией украинских войск в данном районе.

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