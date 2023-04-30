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Турецкие медики назвали полезную при всех болезнях специю

Никита Худяков

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Еда
Общество
Турецкие медики назвали полезную при всех болезнях специю
Фото: Unsplash

Тмин полезен при разнообразных заболеваниях, в том числе при сахарном диабете. Об этом заявили турецкие медики.

По их данным, тмин помогает больным диабетом стабилизировать уровень сахара в крови. Кроме того, приправа способна положительно влиять на состояние нервной системы, уменьшить вздутие живота и помочь телу расслабиться в период стрессов. Для положительного эффекта нужны небольшие, но регулярные порции специи.

Ученые выяснили, что приправа помогает кормящим матерям увеличить количество грудного молока, а детей спасает при трудностях пищеварения. Медики утверждают, что тмин делает иммунитет сильнее и противодействует раковым клеткам.

Тем не менее большое количество тмина приводит к тошноте и изжоге, передает портал ЗОЖ.news.

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщила, какая специя поможет человеку при переедании, возникающему при диабете второго типа, когда инсулин теряет способность самостоятельно попадать в кровь.

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