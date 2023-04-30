Сергей Собянин: На улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На улицах столицы запустили первого в России робота-уборщика «Пиксель». Об этом в воскресенье, 30 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это разработка московской компании «Автономика» — резидента кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ. Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция «Пикселя» — от российской команды, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что робот-уборщик может подметать тротуары и делать влажную уборку в течение 16 часов. Также у него есть навесное оборудование, что позволяет использовать «Пиксель» круглый год. Сейчас он работает в тестовом режиме в сопровождении оператора.

На текущий момент в столице работает уже 112 стартапов и инновационных компаний, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Московский инновационный кластер объединяет уже больше 35 тысяч компаний из столицы. При его поддержке был разработан инновационный робот-уборщик «Пиксель». «Вечерняя Москва» узнала подробности об этом устройстве.