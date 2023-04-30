Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин: На улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин: На улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На улицах столицы запустили первого в России робота-уборщика «Пиксель». Об этом в воскресенье, 30 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это разработка московской компании «Автономика» — резидента кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ. Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция «Пикселя» — от российской команды, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что робот-уборщик может подметать тротуары и делать влажную уборку в течение 16 часов. Также у него есть навесное оборудование, что позволяет использовать «Пиксель» круглый год. Сейчас он работает в тестовом режиме в сопровождении оператора.

На текущий момент в столице работает уже 112 стартапов и инновационных компаний, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Московский инновационный кластер объединяет уже больше 35 тысяч компаний из столицы. При его поддержке был разработан инновационный робот-уборщик «Пиксель». «Вечерняя Москва» узнала подробности об этом устройстве.

Москва Сергей Собянин Роботы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте