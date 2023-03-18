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Робот-уборщик будет трудиться без устали круглый год

Марьяна Шевцова

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Технологии
Робот-уборщик будет трудиться без устали круглый год
Генеральный директор компании-разработчика Алексей Сивидов возле беспилотного робота-уборщика, который умеет смывать грязь, работать щеткой летом и зимой / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московский инновационный кластер объединяет уже больше 35 тысяч компаний из столицы. При его поддержке был разработан и инновационный робот-уборщик «Пиксель». «Вечерняя Москва» узнала подробности об этом устройстве.

От идеи до первой серийной машины, по словам генерального директора компании-разработчика Алексея Сивидова, прошло около двух лет.

— Машина проектировалась как малый коммунальный «комбайн» со сменным навесным оборудованием и особый акцент делался на возможность работы в круглогодичном режиме, — рассказал он.

По словам Сивидова, робот состоит из так называемой переломной рамы, которая отлично зарекомендовала себя при уборке территорий, где требуется большая маневренность.

— Робот полноприводный с двигателями на каждой оси и тремя точками крепления навесного оборудования. Он уже умеет смывать грязь, работать щеткой в летнем и зимнем режиме, правильно дозировать реагент, летом испытаем кошение газонов и пылесос, а к следующей зиме окончательно завершим работу со снегоротором, — поделился гендиректор компании.

При работе робот будет тесно взаимодействовать с облачными сервисами, сможет получать новые знания и «консультироваться» с другими роботами.

— Подобное инженерное решение позволит использовать не одного робота, а создавать целую экосистему для их применения, — пояснил Алексей Сивидов.

Делать именно коммунального робота компания решила по причине его полезности.

— Результат от внедрения данных технологий смогут оценить и профессионалы, и обычные люди, — уточнил гендиректор.

В разработке и улучшении «Пикселя» помогает Московский инновационный кластер. Кроме того, компания стала резидентом Инновационного научно-технологического центра МГУ в кластере «Ломоносов», что позволяет быстро обмениваться опытом с коллегами из смежных отраслей.

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