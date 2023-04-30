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Около 150 артистов одновременно исполнили речевую ораторию в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Около 150 артистов одновременно исполнили речевую ораторию в Музее Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Речевая оратория «Покуда сердца стучат…» прозвучала в исполнении 150 артистов в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Мы посвящаем наш спектакль тем, кто отдал жизнь за Родину. Мы благодарны Музею Победы и лично директору Александру Яковлевичу Школьнику за возможность показать наш спектакль именно здесь, в этом величественном Зале Полководцев, именно сегодня, накануне великого праздника Дня Победы, — рассказала руководитель проекта Марина Багдасарян.

Посетители Музея Победы услышали поэму в оригинальной голосовой аранжировке. Речеголосовая партитура оратории рождалась и фиксировалась во время репетиций со всеми группами сводного речевого хора.

В конце мая 2023 года в Москве пройдет XII Международный конкурс-фестиваль имени Юрия Должикова. ​Организаторами мероприятия в этом году выступят образовательные учреждения России, Казахстана и Белоруссии.

В Музее Победы 22 апреля прошла торжественная церемония награждения победителей международного детского конкурса-фестиваля «Мои герои. Музыка Победы». Мероприятие организовали в шестой раз и впервые в формате фестиваля. В конкурсе приняли участие свыше 15 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет из всех регионов России.

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