Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автопробег «Огонь памяти» стартовал от Музея Победы

Евгений Белоусов
Город
Автопробег «Огонь памяти» стартовал от Музея Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Частица Вечного огня была торжественно взята 30 апреля у столичного Музея Победы. Церемония прошла в рамках старта автопробега «Огонь памяти». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Мы посвятили наш автопробег 78-й годовщине Великой Победы. Такие мероприятия нужны, чтобы люди не забыли, чтобы помнили о событиях Великой Отечественной, о подвигах своих предков. Например, у меня бабушка и дедушка — оба фронтовики, — рассказал организатор автопробега Сергей Игнатьев.

В автопробег отправилось 23 машины, их экипаж — 60 человек, в том числе 15 детей. Всего участникам предстоит преодолеть более 2,5 тысячи километров. Маршрут пройдет по территории двух стран — России и Республики Беларусь: Московской, Смоленской, Витебской, Минской, Брестской, Гродненской, Псковской и Тверской областям.

В конце мая 2023 года в Москве пройдет XII Международный конкурс-фестиваль имени Юрия Должикова. ​Организаторами мероприятия в этом году выступят образовательные учреждения России, Казахстана и Белоруссии.

В Музее Победы 22 апреля прошла торжественная церемония награждения победителей международного детского конкурса-фестиваля «Мои герои. Музыка Победы». Мероприятие организовали в шестой раз и впервые в формате фестиваля. В конкурсе приняли участие свыше 15 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет из всех регионов России.

Москва Вечный огонь Музей Победы
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте