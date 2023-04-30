Как по-настоящему отдохнуть на майских праздниках: четыре совета психолога

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Впереди майские праздники — отличная возможность, чтобы хорошенько отдохнуть и набраться сил. Однако порой досуг не приносит желаемого результата. О том, как отдыхать с пользой для себя и не жалеть об упущенном времени, «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Панфилова.

Переключайтесь на что-то новое

По словам психолога, во время майских праздников стоит заняться деятельностью, которая нехарактерна для человека.

— Отдых — всегда хорошее переключение, — говорит Панфилова. — Если у человека напряженная умственная деятельность, то ему хорошо бы переключиться на физическую составляющую: сходить в поход или что-нибудь поделать на даче. Физическая активность сбалансирует человека.

При этом, как отметила собеседница «ВМ», варианты переключения на другие виды деятельности зависят от предпочтений каждого человека. Так, некоторым людям, занимающимся умственным трудом, важно полежать на диване хотя бы пару дней.

Самое главное — понять, какое переключение пойдет на пользу конкретному человеку.

— Бывает отдых, после которого нужен еще какой-то отдых. Это означает, что человек перегрузил себя, организм не смог перестроиться, — уверена Панфилова.

Регулируйте интенсивность общения

Людям, которым не хватает общения, психолог советует на майских праздниках больше общаться.

Но есть профессии, при которых коммуникации, наоборот, слишком много. В этом случае стоит отказаться от лишних разговоров или переключиться на спокойные беседы с друзьями, без лишнего стресса.

Отдыхайте так, как нравится именно вам

Не стоит проводить майские праздники так, как это принято у людей из окружения, если это противоречит настрою человека, уверена психолог:

— При любой разгрузке важно не врать себе. Не нужно оглядываться на тренды, считать, что если все куда-то поехали, то и мне туда тоже надо. Это может только навредить.

Выходите из отдыха правильно

По словам Панфиловой, на скорость возвращения в рабочий режим после праздников влияет много факторов. В частности, решающее значение имеет темперамент.

При этом важно правильно выходить из процесса отдыха. Например, если человек понимает, что ему нужно время для обратного переключения, то не стоит планировать вечеринку на ночь прямо перед выходом на работу. Иначе, как отметила психолог, «весь отдых пойдет насмарку».

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