Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Хакеры взломали YouTube-канал «Вечерней Москвы»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Хакеры взломали YouTube-канал «Вечерней Москвы»
Фото: Unsplash

Неизвестные хакеры в воскресенье, 30 апреля, взломали YouTube-канал редакции газеты «Вечерняя Москва» и разметили на нем мошенническую рекламу криптовалюты.

Канал «ВМ» был переименован в ресурс Tesla Global, на котором разместили несколько трансляций с американским миллиардером Илоном Маском. В загруженных роликах предприниматель рассуждает о мировой экономике и о криптовалюте. Под одной из трансляций хакеры разместили ссылки для якобы получения биткоинов.

На текущий момент технические специалисты «Вечерней Москвы» работают над решением проблемы.

Похожая ситуация уже происходила в марте. Хакеры взломали популярный YouTube-канал Linus Tech Tips с 15,3 миллиона подписчиков. Тогда они разместили на канале схожие видеоролики с Илоном Маском и рекламой криптовалюты.

Мошенники также взломали два других канала Linus Media Group — Techquickie и TechLinked. Оба они были переименованы в Tesla, и там появились те же самые трансляции.

Россияне столкнулись с очередной мошеннической схемой на известных маркетплейсах. Аферисты выманивают у людей логины и пароли от аккаунтов, а затем отменяют оформленные покупки. «Вечерняя Москва» узнала, как не попасться на уловки злоумышленников.

Хакеры Газета «Вечерняя Москва» YouTube
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте