Хакеры взломали YouTube-канал «Вечерней Москвы»

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Неизвестные хакеры в воскресенье, 30 апреля, взломали YouTube-канал редакции газеты «Вечерняя Москва» и разметили на нем мошенническую рекламу криптовалюты.

Канал «ВМ» был переименован в ресурс Tesla Global, на котором разместили несколько трансляций с американским миллиардером Илоном Маском. В загруженных роликах предприниматель рассуждает о мировой экономике и о криптовалюте. Под одной из трансляций хакеры разместили ссылки для якобы получения биткоинов.

На текущий момент технические специалисты «Вечерней Москвы» работают над решением проблемы.

Похожая ситуация уже происходила в марте. Хакеры взломали популярный YouTube-канал Linus Tech Tips с 15,3 миллиона подписчиков. Тогда они разместили на канале схожие видеоролики с Илоном Маском и рекламой криптовалюты.

Мошенники также взломали два других канала Linus Media Group — Techquickie и TechLinked. Оба они были переименованы в Tesla, и там появились те же самые трансляции.

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