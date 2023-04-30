Российская академия художеств подтвердила смерть Вячеслава Зайцева

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская академия художеств в воскресенье, 30 апреля, подтвердила смерть российского и советского модельера Вячеслава Зайцева.

— Он действительно скончался. Какие-то подробности по поводу прощания будут не раньше завтрашнего дня, — передает сообщение ТАСС.

Ранее о смерти художника-модельера сообщил ряд СМИ. Первый ведущий телепередачи «Модный приговор» Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет.

По неподтвержденной информации, модельера госпитализировали в Щелкове с внутренним кровотечением. Однако спасти его не удалось, Зайцев скончался в реанимации.

Вячеслав Зайцев считается первым российским модельером. Его коллекции показывались по всему миру, а последняя вышла в 2016 году.

Широкому зрителю Зайцев также известен как первый ведущий телепередачи «Модный приговор», в которой он проработал с 2007 по 2009 год.

В 2016 году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой последние годы жизни он провел в своем особняке, практически не появляясь в медийном пространстве.