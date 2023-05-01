МК: Сын Вячеслава Зайцева так и не попросил у него прощения

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Вся Россия скорбит об уходе прославленного модельера Вячеслава Зайцева. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет, но его сын Егор так и не смог проститься с ним.

Ссора между отцом и сыном началась несколько лет назад, когда Вячеслав Михайлович назначил Егора руководителем Дома моды. Однако Егор отвернулся от отца, и они так и не помирились, передает «МК».

— Он ему так и не позвонил, — подтвердил друг Зайцева Вадим Хусаинов.

Вячеслав Михайлович переживал из-за этого и не понимал, почему Егор отвернулся, ведь он делал все для него. Он ждал звонка сына в свой юбилей и хотел наладить отношения, но все оказалось тщетно. Егор так и не попросил у отца прощения.

Тем не менее, до последних дней Вячеслав Зайцев пытался помириться с наследником, но его попытки были тщетными, передает издание. Ранее ссору между ними объясняли тем, что якобы некие третьи лица настроили Вячеслава Михайловича против сына.

Близкий друг модельера Вадим Хусаинов рассказал, что последние дни Вячеслава Зайцева прошли спокойно.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила соболезнования семье и близким модельера Вячеслава Зайцева, скончавшегося в воскресенье, 30 апреля. Она отметила, что очень счастлива, что успела побывать на последнем гала в прошлом году и пообщаться лично с Зайцевым.