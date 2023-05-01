Терапевт Андреева назвала три способа избавиться от мушек в глазах

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Плавающие мушки перед глазами — это один из наиболее распространенных симптомов проблем со зрением. Они появляются в виде маленьких черных точек или волнистых линий, которые мешают видеть реальность.

Хотя эти симптомы обычно не являются серьезными, имеется риск развития более серьезных заболеваний. В случае, если человек замечает усиление симптомов или появление новых, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Об этом пишет MedikForum.Ru.

Различные заболевания глаз могут быть наследственными или возникать вследствие старения. Однако, существует несколько способов, которые помогут укрепить глаза и улучшить зрение. Регулярное потребление питательных веществ — таких, как витамин С, лютеин и омега-3 жирные кислоты — может оказаться полезным для укрепления сетчатки и предотвращения дегенерации желтого пятна.

Врач-офтальмолог Валентина Меркулова посоветовала несколько видов продуктов, которые благотворно влияют на зрение человека. В первую очередь медик выделила овощи и фрукты оранжевого цвета. Также, по словам специалиста, для сохранения и улучшения зрения нужно употреблять больше продуктов с содержанием витаминов, каротиноидов, микроэлементов и жирных кислот.