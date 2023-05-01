Военный эксперт Леонков: ВСУ в Артемовске изменили тактику после действий ВКС РФ

Фото: Минобороны РФ

Российские ВКС начали использовать бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по всей линии фронта, что привело к тому, что украинская армия изменила свою тактику в Артемовске, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Прежде украинские военнослужащие устанавливали свои позиции на верхних этажах жилых домов, но после того, как авиабомба ударила по подвалу, они теперь делают упор на использование беспилотников, в частности, на маленьких квадрокоптерах, пишет РИА Новости.

Кроме того, на крышах высоток установлены камеры видеонаблюдения, которые передают информацию о передвижении украинских подразделений в городской черте.

Город Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе и находится на севере от Горловки.

Российские войска ракетным ударом поразили пункт временной дислокации украинской армии в Константиновке в Донецкой народной республике. Об этом воскресенье, 30 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.