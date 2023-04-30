Минобороны: Российские войска уничтожили более 200 солдат ВСУ в Константиновке

Фото: Минобороны РФ

Российские войска ракетным ударом поразили пункт временной дислокации украинской армии в Константиновке в Донецкой народной республике. Об этом воскресенье, 30 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, еще около 280 — эвакуированы с ранениями различной степени тяжести, — рассказал он.

Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 413 самолетов, 230 вертолетов, 3905 беспилотных летательных аппаратов, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

28 апреля Конашенков сообщил, что российская армия поразила украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки. Воздушно-десантные войска и подразделения группировки «Юг» пресекли попытки ВСУ ввести в город резервы.

Жители Артемовска рассказали, как украинские военные минируют жилые дома. ВСУ выбирают здания для минирования, исходя из того, где будет удобнее расположиться российской армии. Несмотря на протесты жителей, подобные работы проводились регулярно.