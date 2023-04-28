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Минобороны: Российская армия нанесла ракетный удар по украинскому штабу обороны Артемовска

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Российская армия нанесла ракетный удар по украинскому штабу обороны Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Российские ракетные войска поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно сводке Минобороны РФ, воздушно-десантные войска и подразделения группировки «Юг» пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввести в Артемовск дополнительные резервы.

В ночь на 28 апреля военнослужащие российской авиации также нанесли групповой ракетный удар. Он пришелся на пункты временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Удар был нанесен высокоточным оружием. Цель была достигнута. Выдвижение украинских военных в районы боевых действий пресечено, передает Telegram-канал ТАСС.

Также стало известно, что штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорывают оборону ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске. Согласно предоставленным данным, бойцы «Вагнера» расширяют зону подконтрольных территорий и становятся ближе к последнему пути по проселочным дорогам, по которым противник получает снабжение.

Украина Армия Россия Минобороны
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