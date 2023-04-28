Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«РВ»: Штурмовые отряды «Вагнера» прорывают оборону ВСУ в Артемовске

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«РВ»: Штурмовые отряды «Вагнера» прорывают оборону ВСУ в Артемовске
Фото: Минобороны РФ

Штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) за «дорогой жизни» в Артемовске. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на украинских военных аналитиков.

Согласно предоставленным данным, бойцы «Вагнера» расширяют зону подконтрольных территорий и становятся ближе к последнему пути по проселочным дорогам, по которому противник получает снабжение.

В Артемовске продолжаются бои вдоль улиц Толбухина, Ирины Левченко, Победы и Обороны. На юго-западе города идут сражения вдоль улиц Коммунальная, Полярная, переулков Геологов и Григория Сковороды, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Жители Артемовска рассказали, как украинские военные минируют жилые дома. ВСУ выбирают здания для минирования, исходя из того, где будет удобней расположиться российской армии. Несмотря на протесты жителей, украинские военные минировали дома.

Накануне российская авиация уничтожила главную крепость ВСУ в юго-западной части Артемовска. Отмечается, что военным ВС РФ удалось разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией украинских войск в данном районе.

Украина Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Все мнения
О проекте