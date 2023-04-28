«РВ»: Штурмовые отряды «Вагнера» прорывают оборону ВСУ в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) за «дорогой жизни» в Артемовске. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на украинских военных аналитиков.

Согласно предоставленным данным, бойцы «Вагнера» расширяют зону подконтрольных территорий и становятся ближе к последнему пути по проселочным дорогам, по которому противник получает снабжение.

В Артемовске продолжаются бои вдоль улиц Толбухина, Ирины Левченко, Победы и Обороны. На юго-западе города идут сражения вдоль улиц Коммунальная, Полярная, переулков Геологов и Григория Сковороды, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Жители Артемовска рассказали, как украинские военные минируют жилые дома. ВСУ выбирают здания для минирования, исходя из того, где будет удобней расположиться российской армии. Несмотря на протесты жителей, украинские военные минировали дома.

Накануне российская авиация уничтожила главную крепость ВСУ в юго-западной части Артемовска. Отмечается, что военным ВС РФ удалось разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией украинских войск в данном районе.