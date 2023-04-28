Жители Артемовска рассказали, как украинские военные минируют жилые дома в городе

Фото: gur.gov.ua

Военные ВСУ при отступлении из города Артемовска минируют жилые дома, выгоняя оттуда мирное население. Об этом сообщили эвакуированные из населенного пункта жители, мать и сын Татьяна и Олег Мальцевы.

— Мы были в подвале, пришел вэсэушник, молодой парень, и сказал: «Можно я у вас пошумлю?». Мы говорим: «Что такое «пошумлю?». Он говорит: «Я буду минировать ваш дом». Мы говорим: «Как это ты будешь минировать наш дом, если нас здесь 16 человек живет?», а он сказал: «У меня товарищи под плитами погибли, 20 человек». Я тогда ему говорю: «Я сейчас на каждом кирпиче напишу, что дом заминировали ВСУ», — рассказала женщина.

По словам ее сына, солдаты украинской армии сказали, что выбрали этот дом для минирования, ожидая, что туда могут войти ВС РФ, так как из этого здания хорошо видна трасса Харьков — Ростов-на-Дону. Несмотря на протесты жителей, украинские военные заминировали этот дом, передает РИА Новости.

27 апреля сообщалось, что российская авиация уничтожила главную крепость ВСУ в юго-западной части Артемовска. Отмечается, что военным ВС РФ удалось разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией украинских войск в данном районе.