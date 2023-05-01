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Капремонт дома архитектора Н. Н. Чернецова начнется в Большом Кисловском переулке

Василий Плиткин
Город
Капремонт дома архитектора Н. Н. Чернецова начнется в Большом Кисловском переулке
Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, Большой Кисловский переулок, 4с1 Карта всех событий

Специалисты приведут в порядок возведенный в 1913 году по проекту архитектора Н. Н. Чернецова дом № 4, строение 1, в Большом Кисловском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в понедельник, 1 мая.

— Капитальный ремонт старинных домов — это симбиоз профессионализма и передовых методик. Дом № 4, строение 1, в Большом Кисловском переулке является шедевром архитектуры, история которого насчитывает более века. Сохранение зданий, подобных ему, — это очень важно, ведь каждое из них несет в себе частичку истории нашей страны, — сказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Наибольший интерес для специалистов представляет восстановление фасада здания. Работы пройдут в несколько этапов. Сперва рабочие промоют все поверхности и приведут в порядок штукатурный слой. После этого они приступят к ремонту архитектурного декора.

Помимо этого, сотрудники ФКР приведут в порядок крышу дома. Они разберут старую кровлю, устаревшие покрытия заменят на более современные и так далее.

Также в рамках столичной программы капремонта жилого фонда стартуют работы в доме № 5, корпус 4, на улице Петрозаводской. Здание было построено в 1970 году. В 2023 году специалисты обновят фасад объекта и заменят внутридомовые коммуникации.

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