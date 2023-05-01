Мужчина и девушка без вести пропали на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае

Фото: Пресс-служба СК по Краснодарскому краю

На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае без вести пропали 19-летняя Татьяна Мостыко и 37-летний Кирилл Чубко. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Краснодарскому краю.

28 апреля коллеги возвращались домой в Усть-Лабинск после мероприятия, на котором они работали аниматорами. Однако вечером у автомобиля Чубко прокололось колесо, и им пришлось остановиться на трассе.

Чубко позвонил жене и предупредил ее о поломке машины. Он рассказал, что они встретили на дороге двух парней, у которых тоже сломалась машина. После этого ни Мостыко, ни Чубко не выходили на связь. Утром следющего дня они не появились дома.

В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье — «Убийство», сообщает сайт ведомства.

Недавно пожилая жительница столицы пропала без вести после того, как стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты сперва вынудили 77-летнюю москвичку перевести им крупную сумму денег, а потом убедили ее покинуть квартиру и уехать, лишив возможности поддерживать связь с родственниками.