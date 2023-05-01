Сергунина: На столичный конкурс «Наследие моего района» прислали 3,5 тысячи работ

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

В Москве завершился прием работ на конкурс детского рисунка «Наследие моего района». Об этом в понедельник, 1 мая, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— На пятый, юбилейный конкурс поступило почти 3,5 тысячи работ. Самыми активными оказались жители Восточного, Северо-Восточного и Северо-Западного округов. С помощью рисунков ребята делятся своим восприятием города, — рассказала она.

1/2 Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия 2/2 Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

Помимо основной номинации, которая посвящена знаковым объектам района, участникам предложили пять дополнительных: «Парки и усадьбы Москвы», «Памятники-герои», «Москва архитектора Алексея Щусева», «Жизнь внутри здания» и «По местам династии Романовых в Москве». Для ребят с особенностями здоровья по традиции предусмотрели номинацию «Особый взгляд».

Имена лауреатов станут известны в июне. Лучшие работы будут выставлены на Рождественском бульваре, а их авторы получат памятные призы и подарки. Результаты опубликуют на сайте проекта.

14 мая в Москве состоится церемония награждения победителей всероссийского литературного конкурса «ПрофДетЛит». В нем приняли участие более 300 писателей, представивших сказки, стихи, рассказы, приключения, повести, детективы для детей от 4 до 12 лет.

Конкурс организован Союзом детских и юношеских писателей по инициативе и при поддержке Всероссийского общества охраны природы, которое выделило на организацию и награждение победителей более трех миллионов рублей.