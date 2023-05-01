Свыше 500 роликов для школьников разместили в библиотеке «МЭШ»

Фото: Unsplash

Столичные учителя и психологи записали видеоролики с разборами всех заданий ЕГЭ по всем предметам. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщила заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Олеся Лукашук.

— Выпускнику важно знать все нюансы, чтобы чувствовать себя уверенно на экзамене. Поэтому в помощь ребятам лучшие учителя, у которых выпускники сдают ЕГЭ на максимально высокие баллы, подготовили подробные видеоразборы каждого задания по всем предметам, — сказала она.

В библиотеке «МЭШ» доступно 332 видеоразборов заданий ЕГЭ и 120 советов учителей. Они рассказывают о нюансах процедуры экзамена по тому или иному предмету. Также в сервисе можно найти свыше 50 видео, где психологи объясняют, как избежать лишних волнений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно ученики 11-х классов повторно написали пробный ЕГЭ. Будущим выпускникам помогают прорабатывать сложные для них темы не только учителя, но и большое количество обучающих материалов для самоподготовки.