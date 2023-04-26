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Московские школьники повторно написали пробные ЕГЭ

Лейла Алиева
Город
Московские школьники повторно написали пробные ЕГЭ
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Ученики 11-х классов повторно написали пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом в среду, 26 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Такие самопроверки позволят им избежать лишнего стресса во время реальных экзаменов, причем не только выпускникам, но и их родителям. До начала основного периода ЕГЭ остался месяц. У ребят еще есть время, чтобы учесть свои ошибки и проработать сложные темы, — рассказала она.

Ракова напомнила, что будущим выпускникам помогают прорабатывать сложные для них темы не только учителя, но и большое количество обучающих материалов для самоподготовки. Например, в библиотеке МЭШ для них собрано более 300 видеоразборов заданий по каждому предмету, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ученики школ будут сдавать ОГЭ И ЕГЭ в этом году немного позднее, чем в прошлом. Минюст утвердил документ с датами предстоящих испытаний для девятиклассников и одиннадцатиклассников, разработанный Минпросвещения и Рособрнадзором.

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