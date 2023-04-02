Расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ученики школ будут сдавать ОГЭ И ЕГЭ в этом году немного позднее, чем в прошлом. Ранее Минюст утвердил документ с датами предстоящих испытаний для девятиклассников и одиннадцатиклассников, разработанный Минпросвещения и Рособрнадзором. Нормативные документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Что такое ОГЭ и ЕГЭ

По итогам получения среднего школьного образования дети обязаны пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА). Экзамены после девяти классов обучения называются основными — ОГЭ. Проверка знаний для одиннадцатиклассников, итоги которой требуются для поступления в университет или институт, — называется единой — ЕГЭ.

Периоды ГИА

Существует несколько периодов, в которые проходят тестирования:

Досрочный — аттестоваться раньше времени позволят выпускникам прошлых лет и тем, кто не может в другое время по серьезным причинам, которые придется подтвердить документами.

Основной — в это время экзаменуется большинство школьников.

Дополнительный — проверку знаний проходят те, кто провалил проверку по русскому языку и математике в ее основной этап и запасные дни.

Когда пройдет

Основной этап ЕГЭ намечен на временной отрезок с 26.05 по 20.06:

26.05 — география, литература, химия;

29.05 — русский язык;

01.06 — математика;

05.06 — история, физика;

08.06 — обществознание;

13.06 — иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;

16.06, 17.06 — иностранные языки (раздел «Говорение»);

19.06, 20.06 — информатика.

Пройти тесты раньше срока выпускники минувших лет смогут с 20.03 до 01.07. Резервные даты — в промежутке с 12.04 по 19.09.

Ученики колледжей и дети, получающие образование за пределами страны, по требованию могут пройти экзаменационные испытания раньше, чем все остальные, — с 20.03 по 10.04.

Основной период проверок для девятиклассников стартует в конце мая:

24.05 — история, физика, биология;

30.05 — обществознание, информатика, география, химия;

02.06 и 03.06 — иностранные языки;

06.06 — русский язык;

09.06 — математика;

14.06 — литература, физика, информатика, география;

17.06 — обществознание, биология, химия.

До 1.07 определены запасные даты для прохождения ОГЭ.

Досрочный период основной аттестации будет с 21.04 по 16.05, дополнительный — с 4.09 по 23.09.

Как проводится ГИА

Все тестирования начнутся в 10:00 по местному времени.

Ученики предъявляют паспорт, сдают все лишние вещи и рассаживаются в специально подготовленных аудиториях.

Детей инструктируют и выдают тесты, черновики и все, что понадобится им для выполнения поставленных задач.

Школьники отвечают на вопросы, выполняют задания.

Сдают готовую работу и сразу покидают помещение.

Тех, кто умудрился пронести шпаргалку, немедленно отправляют на пересдачу.

Процесс контролируют добровольцы: они следят, чтобы экзамены проходили честно, а также за тем, чтобы дети чувствовали себя хорошо и были обеспечены всем необходимым.

Как подготовиться к ГИА

На подготовку к предстоящим испытаниям у школьников осталось совсем немного времени, однако еще можно успеть отточить усвоенное и заполнить пробелы.

Для качественной подготовки к испытаниям можно воспользоваться тремя вариантами: