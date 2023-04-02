Расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году
Ученики школ будут сдавать ОГЭ И ЕГЭ в этом году немного позднее, чем в прошлом. Ранее Минюст утвердил документ с датами предстоящих испытаний для девятиклассников и одиннадцатиклассников, разработанный Минпросвещения и Рособрнадзором. Нормативные документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Что такое ОГЭ и ЕГЭ
По итогам получения среднего школьного образования дети обязаны пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА). Экзамены после девяти классов обучения называются основными — ОГЭ. Проверка знаний для одиннадцатиклассников, итоги которой требуются для поступления в университет или институт, — называется единой — ЕГЭ.
Периоды ГИА
Существует несколько периодов, в которые проходят тестирования:
- Досрочный — аттестоваться раньше времени позволят выпускникам прошлых лет и тем, кто не может в другое время по серьезным причинам, которые придется подтвердить документами.
- Основной — в это время экзаменуется большинство школьников.
- Дополнительный — проверку знаний проходят те, кто провалил проверку по русскому языку и математике в ее основной этап и запасные дни.
Когда пройдет
Основной этап ЕГЭ намечен на временной отрезок с 26.05 по 20.06:
26.05 — география, литература, химия;
29.05 — русский язык;
01.06 — математика;
05.06 — история, физика;
08.06 — обществознание;
13.06 — иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;
16.06, 17.06 — иностранные языки (раздел «Говорение»);
19.06, 20.06 — информатика.
Пройти тесты раньше срока выпускники минувших лет смогут с 20.03 до 01.07. Резервные даты — в промежутке с 12.04 по 19.09.
Ученики колледжей и дети, получающие образование за пределами страны, по требованию могут пройти экзаменационные испытания раньше, чем все остальные, — с 20.03 по 10.04.
Основной период проверок для девятиклассников стартует в конце мая:
24.05 — история, физика, биология;
30.05 — обществознание, информатика, география, химия;
02.06 и 03.06 — иностранные языки;
06.06 — русский язык;
09.06 — математика;
14.06 — литература, физика, информатика, география;
17.06 — обществознание, биология, химия.
До 1.07 определены запасные даты для прохождения ОГЭ.
Досрочный период основной аттестации будет с 21.04 по 16.05, дополнительный — с 4.09 по 23.09.
Как проводится ГИА
- Все тестирования начнутся в 10:00 по местному времени.
- Ученики предъявляют паспорт, сдают все лишние вещи и рассаживаются в специально подготовленных аудиториях.
- Детей инструктируют и выдают тесты, черновики и все, что понадобится им для выполнения поставленных задач.
- Школьники отвечают на вопросы, выполняют задания.
- Сдают готовую работу и сразу покидают помещение.
- Тех, кто умудрился пронести шпаргалку, немедленно отправляют на пересдачу.
- Процесс контролируют добровольцы: они следят, чтобы экзамены проходили честно, а также за тем, чтобы дети чувствовали себя хорошо и были обеспечены всем необходимым.
Как подготовиться к ГИА
На подготовку к предстоящим испытаниям у школьников осталось совсем немного времени, однако еще можно успеть отточить усвоенное и заполнить пробелы.
Для качественной подготовки к испытаниям можно воспользоваться тремя вариантами:
- своими силами штудировать основные материалы школьного курса и специальные пособия;
- брать дополнительные занятия с репетиторами во внеурочное время.
- решать аналогичные задания на сайте онлайн-школ.