Сергей Собянин рассказал о новых сервисах для пассажиров столичных автовокзалов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Городские автовокзалы и автостанции стали удобными транспортными хабами. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Самый востребованный автовокзал — «Саларьево» — построили недавно, в 2019 году. Большой поток пассажиров принимает также «Центральный», который мы реконструировали в 2020-м, — сказал он.

На всех столичных автовокзалах есть удобные залы ожидания, бесплатный Wi-Fi, камеры хранения, кафе, комнаты матери и ребенка. Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что залы полностью адаптированы для маломобильных пассажиров.

В столице разработали единую маршрутную схему для городских автовокзалов. Первая схема уже появилась в зале ожидания автовокзала «Центральный». Проект включает в себя три блока.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в ходе реконструкции специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию.