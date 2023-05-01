Грузовой поезд сошел с путей после подрыва рельсов в Брянской области
В Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей сработало взрывное устройство. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— В Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава, — сказал он.
По его словам, в инциденте никто не пострадал. Богомаз в своем Telegram-канале добавил, что движение на данном участке дороги приостановлено.
Также в Ленинградской области 1 мая подорвали опору линии электропередачи (ЛЭП). Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что электроснабжение в населенные пункты подается в штатном режиме.