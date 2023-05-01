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Опору ЛЭП подорвали в Ленинградской области

Араз Салехов
Происшествия
Опору ЛЭП подорвали в Ленинградской области
Фото: Telegram / Александр ДроZденко

В Ленинградской области подорвали опору линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

— В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередачи, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство, — сказал он.

По его словам, электроснабжение в населенные пункты подается в штатном режиме. Дрозденко в своем Telegram-канале добавил, что на месте инцидента работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

Чуть позже губернатор региона добавил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП в Ленинградской области ликвидирована, с нее снят заряд со взрывателем.

Недавно глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ подвергли массовому обстрелу Шебекинский городской округ. Значительных разрушений объектов также не зафиксировано, однако повредились линии электропередачи.

В конце марта беспилотный летательный аппарат врезался в линию электропередачи в подмосковном городском округе Щелково. Пострадавших при инциденте нет.

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