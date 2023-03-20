Беспилотник врезался в ЛЭП в подмосковном Щелкове
Беспилотный летательный аппарат врезался в линию электропередачи в подмосковном городском округе Щелково. Пострадавших при инциденте нет. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили представители администрации региона.
Информация о врезавшемся беспилотнике поступила в 11:48. Специалисты оперативно оцепили место происшествия.
— Дрон был оборудован стандартным набором функций. Взрывчатых веществ при нем не обнаружили. Линия электропередачи не повреждена, — сообщили в Telegram-канале администрации городского округа Щелково.
Компетентные органы начали работу по факту инцидента.
Похожий случай произошел накануне в Тульской области. На территории между населенными пунктами Петровское и Маловель обнаружили беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Угрозы для жизни и здоровья граждан он не представлял.
Утром 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие данные Россия может извлечь из обломков аппарата.