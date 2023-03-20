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Приметы и советы

Беспилотник врезался в ЛЭП в подмосковном Щелкове

Полина Пашкина
Происшествия
Беспилотник врезался в ЛЭП в подмосковном Щелкове
Фото: shutterstock

Беспилотный летательный аппарат врезался в линию электропередачи в подмосковном городском округе Щелково. Пострадавших при инциденте нет. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили представители администрации региона.

Информация о врезавшемся беспилотнике поступила в 11:48. Специалисты оперативно оцепили место происшествия.

— Дрон был оборудован стандартным набором функций. Взрывчатых веществ при нем не обнаружили. Линия электропередачи не повреждена, — сообщили в Telegram-канале администрации городского округа Щелково.

Компетентные органы начали работу по факту инцидента.

Похожий случай произошел накануне в Тульской области. На территории между населенными пунктами Петровское и Маловель обнаружили беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Угрозы для жизни и здоровья граждан он не представлял.

Утром 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие данные Россия может извлечь из обломков аппарата.

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