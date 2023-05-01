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Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе на Уральской улице

Араз Салехов
Происшествия
Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе на Уральской улице
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Уральская улица, 4 Карта всех событий

Автомобиль сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на Уральской улице. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На Уральской улице (в районе дома 4) автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» добавили, что на вышеназванном участке незначительно затруднено движение.

С 1 мая мотогруппы спасателей приступили к патрулированию столицы. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров.

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