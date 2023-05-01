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Мотогруппы спасателей приступили к патрулированию Москвы

Араз Салехов
Город
Мотогруппы спасателей приступили к патрулированию Москвы
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства

Мотогруппы спасателей приступили к патрулированию столицы. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе девятый год, их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров, — сказал он.

В этом сезоне к работе были подготовлены 165 спасателей. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», к новому сезону специалисты готовились около трех месяцев.

Кроме того, водолазы Московской городской поисково-спасательной службы исследовали водоемы, расположенные в 13 зонах отдыха. Отмечается, что в мае специалисты проведут повторную очистку, в ходе которой извлекут, в том числе мелкий мусор.

Более 950 знаков безопасности для 257 столичных водоемов планируется заменить до конца апреля. В частности, речь идет о знаках «Купаться запрещено!».

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