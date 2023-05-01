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Автовокзал «Красногвардейский» откроют на юге Москвы в этом году

Араз Салехов
Город
Автовокзал «Красногвардейский» откроют на юге Москвы в этом году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На юге столицы до конца года откроют автовокзал «Красногвардейский». Об этом в понедельник, 1 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Обновление всех автовокзалов Москвы мы завершим с открытием нового автовокзала «Красногвардейский». Он станет вдвое просторнее автостанции, которая была на его месте. Это позволит большему числу пассажиров отправляться путешествовать в комфорте и безопасности, — сказал он.

Специалисты уже демонтировали старое здание, построили новый трехэтажный корпус, сделали перекрытия и уложили кровлю, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин заявил, что городские автовокзалы и автостанции стали удобными транспортными хабами. На всех столичных автовокзалах есть удобные залы ожидания, бесплатный Wi-Fi, камеры хранения, кафе, комнаты матери и ребенка.

В столице разработали единую маршрутную схему для городских автовокзалов. Первая схема уже появилась в зале ожидания автовокзала «Центральный».

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