Трамваи двух маршрутов задерживаются на Судостроительной улице из-за ДТП

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Трамваи № 47 и 49 задерживаются на путях из-за ДТП на Судостроительной улице. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На Судостроительной улице (в районе остановки «9-й квартал») из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № 47 и 49, — говорится в сообщении.

Маршруты временно изменены. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» призвали москвичей быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Через некоторое время два трамвайных маршрута ввели в график.

С 1 мая мотогруппы спасателей приступили к патрулированию столицы. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров.