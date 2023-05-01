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Приметы и советы

Бастрыкин поручил проверить информацию о расселении жильцов аварийного дома в Балашихе

Евгений Белоусов
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить информацию о расселении жильцов аварийного дома в Балашихе
Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о расселении жильцов аварийного дома в подмосковной Балашихе. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе СК.

— Глава ведомства дал поручение руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову организовать процессуальную проверку по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

В социальных сетях и СМИ ранее распространилась информация, что в Балашихе на протяжении длительного времени не принимаются меры по расселению жильцов двухэтажного аварийного дома. В доме, который не подлежит ремонту, продолжают жить пенсионеры и инвалиды.

В прошлом году из аварийных домов переселились свыше 150 тысяч человек. Между тем проблема непригодного жилья по-прежнему стоит довольно остро. Что такое аварийное жилье, как из него переселиться и что при этом можно получить — в материале «Вечерней Москвы».

Так, расселению подлежат дома, которые признаны непригодными для проживания. То есть те, что представляют опасность для жизни и здоровья жильцов.

Подмосковье Балашиха Следственный комитет Александр Бастрыкин
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