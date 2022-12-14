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Что такое аварийное жилье и как из него переселиться в 2023 году

Илья Ашуров

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Общество
Что такое аварийное жилье и как из него переселиться в 2023 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В уходящем году из аварийных домов переселились свыше 150 тысяч человек. Между тем проблема непригодного жилья по-прежнему стоит довольно остро. Что такое аварийное жилье, как из него переселиться и что при этом можно получить в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое аварийное жилье

Расселению подлежат дома, которые признаны непригодными для проживания. То есть те, что представляют опасность для жизни и здоровья жильцов. Полный перечень домов, подпадающих под категорию непригодных, прописан в постановлении правительства № 47 (от 28.01.2006). Однако чаще всего в контексте расселения речь идет об аварийных домах.

Дом считается аварийным, если более 50 процентов его квартир и основных несущих конструкций (фундамент и стены) признаны опасными для проживания людей. В таком случае объект должны расселить.

По данным Минстроя за 2019 год (более свежих нет), в аварийных домах живут около миллиона россиян. В ноябре этого года президент Владимир Путин заявил о необходимости «расселять людей из трущоб». По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, за 11 месяцев текущего года из аварийных домов переехали более 152 тысяч человек.

Как переселиться из аварийного дома

Прежде всего важно понимать: чтобы процесс расселения был начат, дом должен быть признан аварийным. Проверить, является ли он таковым, можно в федеральном реестре аварийных домов (в строке поиска нужно ввести регион и адрес дома).

В случае если здание уже признано аварийным, оно включено в одну из программ расселения:

  • ныне действующая — для домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года;
  • запущенная этой осенью — для домов, попавших в реестр «аварийности» с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Жильцам домов, подпавших под программу расселения, остается только ждать своей очереди.

— Потенциальный переселенец почти не может повлиять на процесс расселения, так как этот процесс полностью находится в компетенции органов власти. Если у них есть деньги и свободные жилые фонды, то аварийные дома расселяются. До этого момента граждане просто проживают в этих аварийных домах, — объяснил «ВМ» председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

Если же дом еще не признан аварийным, то он попадет в будущие программы расселения. Решение о признании здания аварийным принимают местные органы власти. Подать соответствующее заявление можно онлайн на портале госуслуг или офлайн — в МФЦ.

Какие документы нужно собрать

Для переселения из аварийного жилья нужно собрать довольно внушительный пакет документов. Его базовый состав выглядит так:

  • заявление на переселение;
  • документ, подтверждающий право собственности на квартиру (например, выписка из ЕГРН);
  • экспертное заключение, подтверждающее, что здание непригодно для проживания;
  • жалобы жильцов, неудовлетворенных условиями проживания (опционально).

Что можно получить при расселении

Есть два основных варианта компенсации при расселении — получение нового жилья или денежной компенсации.

В первом случае, согласно 32-й статье Жилищного кодекса РФ, переселенцам предоставят новую квартиру такой же площади, как прежняя, но не менее шести квадратных метров на человека.

Во втором — проведут оценку выкупной цены аварийного жилья и выплатят данную сумму собственникам. Выкупная цена складывается из четырех параметров:

  • рыночная стоимость жилья;
  • стоимость доли собственника в общем имуществе;
  • стоимость доли собственника в праве на земельный участок;
  • убытки собственника.

По словам Крохина, переселенцы редко выбирают денежную компенсацию, так как во многих регионах стоимость жилья рассчитывается не по рыночной ставке.

— Минстрой ежегодно утверждает средние ставки стоимости жилья для каждого региона. Они не всегда рыночные и могут быть в полтора раза ниже рыночных. Поэтому чаще всего люди стараются взять «натурой».

Через какое время произойдет расселение

Сроки расселения зависят от финансовых возможностей региона и наличия в нем свободных жилых фондов.

— По закону аварийное жилье должно быть расселено немедленно, — говорит Крохин. — Но на практике такая возможность есть далеко не всегда, и порой люди ждут своей очереди на расселение по 10 лет.

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