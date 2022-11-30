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Путин заявил о необходимости «расселять людей из трущоб»

Араз Салехов
Общество
Путин заявил о необходимости «расселять людей из трущоб»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россиян, проживающих в аварийных домах, необходимо расселять по новым жилым помещениям. Об этом в среду, 30 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

— Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять. Сегодня посмотрим, какие дома построены для них в Архангельской области — для тех, кто жил (в аварийных домах — прим. «ВМ»), и, к сожалению, многие еще продолжают жить в таких неприемлемых условиях, — отметил глава государства.

Российский лидер добавил, что расселение граждан из аварийного фонда идет по стране с опережением, сообщает сайт Кремля.

До этого президент спрогнозировал новый рекорд по строительству жилья в России в 2022 году. По его словам, в стране уже введено более 87 миллионов квадратных метров. При этом трем миллионам российских семей дали возможность улучшить свои жилищные условия.

Одним из строительных локомотивов страны является Москва. Так, с начала 2022 года в городе возвели и ввели в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что почти 5,9 миллиона «квадратов» из общего объема ввода пришлось на жилые дома.

Строительство Недвижимость Россия Владимир Путин
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