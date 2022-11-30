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Путин спрогнозировал новый рекорд по строительству жилья в России в 2022 году

Араз Салехов
Общество
Путин спрогнозировал новый рекорд по строительству жилья в России в 2022 году
Фото: Администрация президента РФ

В России ожидается установление рекорда по объемам жилищного строительства в 2022 году. Об этом в среду, 30 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Ожидаем, что в текущем году будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров, три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия, — отметил он.

Также глава государства добавил, что в общей сложности по стране расселение граждан из аварийного фонда идет с некоторым опережением, сообщает сайт Кремля.

Накануне российский лидер заявил, что сегодня права и свободы россиян гарантированы Конституцией, они незыблемы, и об этом нельзя забывать. По его мнению, решение создать 16 новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало. Президент считает, что данное решение дало возможность повысить гарантию прав граждан страны в судебных процессах, а также обеспечить ускоренный поиск и устранение ошибок.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил об обвале стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынке на 20–30 процентов. По его словам, это может произойти в том случае, если в России будут отменены программы по льготному кредитованию на покупку жилья и не появятся новые проекты.

Строительство Недвижимость Россия Владимир Путин
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