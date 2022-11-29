Обвал цен: стоимость недвижимости на первичном и вторичном рынке может упасть на 30 процентов

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Если в России будут отменены программы по льготному кредитованию на покупку жилья и не появятся новые проекты, стоимость недвижимости на первичном и вторичном рынках упадет на 20–30 процентов. И подобная тенденция продолжится в первом квартале 2023 года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По словам спикера, на первичном рынке ситуация сейчас неоднозначная:

— Дальнейшая судьба стоимости квадратного метра будет зависеть от окончательного решения правительства РФ, касающегося льготной ипотеки. С одной стороны, Минфин говорит о том, что льготную программу непременно закроют и продлевать ее в 2023 году не собираются. Но Минстрой активно поддерживает идею сохранить госпрограмму и в будущем году.

Согласно последнему опросу застройщиков, в случае закрытия федерального проекта на первичном рынке жилья наступит кризис, что приведет к падению продаж на 20–30 процентов, уточнил брокер.

Прекращение господдержки сулит и отмену околонулевых ставок субсидированной ипотеки, которая пользовалась большим спросом у населения.

Уже сейчас, по словам эксперта, продолжают проседать цены на квадратный метр на первичке:

— Застройщики при этом не снижают прайс, но параллельно предлагают скидки на квартиры, которых не было ранее. И стоит заметить, что скидки эти достаточно существенные, так как достигают 20–30 процентов. Это косвенный показатель того, что цены на жилье в целом в Москве очень упали.

По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, если в 2023 году государственные льготные программы поставят «на стоп», это вынудит застройщиков снизить цены на первичку до предельно допустимых значений. Но чревато это тем, что замедлится процесс строительства текущих жилых комплексов. Новые проекты, которые находятся на стадии разработки и согласования и реализация которых была запланирована на 2023 год, по слова Ракуты, будут отложены ввиду отсутствия спроса.

Ситуация на вторичном рынке тоже переживает не самые легкие времена, уточнил собеседник «ВМ»:

— Вторичка тоже очень просела в связи с началом спецоперации и частичной мобилизации. С одной стороны, сейчас очень выгодно покупать квартиру, потому что цены на недвижимость невысокие. Но для экономики в целом это не самый оптимистичный сценарий, так как ставки на ипотеку для данного сегмента остались достаточно высокими, как и ежемесячный платеж.

Эксперт отметил, что по итогам года вторичный рынок уйдет в минус и подобная тенденция продолжится в первом квартале 2023-го, если дополнительные меры поддержки правительством не будут приняты в виде льготных программ.

Согласно данным аналитиков, по итогам октября 2022 года квадратный метр в новостройках комфорт-класса «старой» Москвы относительно сентября сильнее всего подешевел в Молжаниновском районе. Так, цены упали на 6,47 процента — в среднем до 219,5 тысячи рублей за квадратный метр. На втором месте по «бюджетности» среди новостроек «старой» Москвы оказались квартиры комфорт-класса в районе Отрадное, где стоимость квадратного метра по итогам октября уменьшилась на три процента — до 275 тысяч рублей. Северное Медведково замкнуло тройку: там стоимость жилья упала на 5,75 процента — до 230 тысяч рублей.