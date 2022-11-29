Путин: Права и свободы россиян гарантированы конституцией и незыблемы

Фото: Администрация президента РФ

Сегодня права и свободы россиян гарантированы конституцией, они незыблемы и об этом нельзя забывать. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

— Права и свободы наших граждан гарантированы конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать, — сказал он.

Российский лидер добавил, что решение создать 16 новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало. По его словам, это позволило повысить гарантию прав граждан стран в судебных процессах, а также обеспечить ускоренный поиск и устранение ошибок, передает ТАСС.

До этого Владимир Путин сообщил, что Россия не меняет своих планов по развитию страны, экономики, социальной сферы. По словам главы государства, существует ряд вопросов, которые будут решаться вместе, в частности, в рамках спецоперации, а также «трудовых будней».

28 ноября президент заявил, что международная торговля пребывает в кризисе, в связи с чем Кремль переориентирует экспорт и импорт страны на новые рынки. Он подчеркнул, что на этом фоне особую актуальность приобретает развитие общей транспортно-логистической инфраструктуры и снятие ограничений.