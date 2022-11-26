Путин рассказал о планах по развитию России

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Россия не меняет своих планов по развитию страны, экономики, социальной сферы. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

— Мы не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, ее социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы, — отметил он.

По словам главы государства, существует ряд вопросов, которые будут решаться вместе, в частности в рамках спецоперации, а также «трудовых будней», передает официальный сайт Кремля.

Встреча российского лидера с матерями участников спецоперации прошла 25 ноября, мероприятия было приурочено ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путина отметил, благодаря правильному воспитанию, военнослужащие «ведут себя героически».

По словам Путина, несмотря на усилия ее недоброжелателей, Россия добьется своих целей в специальной военной операции.