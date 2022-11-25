Путин заверил в достижении целей спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Россия, несмотря на усилия ее недоброжелателей, добьется своих целей в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников боевых действий.

Помимо этого, глава государства сообщил, что противники России ведут свою работу в информационном поле по дискредитации, тем самым побуждая людей к деструктивным действиям.

Подобным образом, по мнению российского лидера, они пытаются обесценить «благородный порыв защитить людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне», передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации проходит 25 ноября и приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин сам признался, что эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения.

В рамках данного мероприятия Владимир Путин заявил, что больше не нужно набирать дополнительно людей в рамках частичной мобилизации.