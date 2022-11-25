Путин назвал ненужным дальнейший набор людей в рамках частичной мобилизации

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что больше не нужно набирать дополнительно людей в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время встречи президента с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции (СВО) Ирина Сумынина из города Краснодара рассказала, что у нее четверо сыновей, двое из которых вместе с отцом семьи принимают участие в СВО в качестве добровольцев.

Сумынина добавила, что младшему сыну сейчас 17 лет, поэтому она «с ужасом» ожидает, что после достижения совершеннолетнего возраста он тоже может попасть под частичную мобилизацию, передает официальный сайт Кремля.

— Не надо, не надо, хватит нам, — ответил российский лидер.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации проходит 25 ноября и приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин сам признался, что эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения.

На встрече президент также рассказал, что лично говорил с российскими бойцами из зоны проведения спецоперации по телефону.