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Новая строка в платежках за ЖКУ: зачем нужны умные счетчики и как они повлияют на тарифы

Анастасия Харламова

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Финансы
Новая строка в платежках за ЖКУ: зачем нужны умные счетчики и как они повлияют на тарифы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В квитанциях за ЖКУ появится новая строка — об оплате установки, замены и поверки умных счетчиков в жилых домах. Что изменится для потребителей и зачем нужно это нововведение — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

Оплату установки, замены и поверки умных приборов учета в домах включат в платежи за ЖКУ. Проработать данную меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Согласно документу, министерство должно обеспечить доступ к данным умных счетчиков посредством переноса приборов с баланса потребителя на баланс ресурсоснабжающих организаций (РСО), а также включить затраты на установку приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ.

Что такое «умные счетчики»

Как объяснил «ВМ» эксперт в области ЖКХ Константин Крохин, такого нормативного понятия, как «умные счетчики», не существует. Под ним подразумевают приборы учета с расширенным функционалом.

— Самое распространенное расширение — дистанционное снятие показаний. В этом заинтересованы поставщики услуг, которые могут в режиме реального времени видеть объем потребления и теоретически спрогнозировать пиковые нагрузки, аномальное потребление или воровство коммунального ресурса, — рассказал он.

Специалист отметил, что поставщики коммунальных ресурсов лоббируют внедрение умных счетчиков для того, чтобы повысить эффективность работы с потребителем. Особенно это касается взыскания задолженности.

— Этот функционал, с возможностью дистанционного отключения, — говорит Крохин, — в значительной степени мог бы облегчить работу с должниками и не допускал бы роста просрочек по платежам. А также минимизировал бы издержки, связанные с администрированием этого процесса.

Плюсы и минусы умных приборов

По мнению Крохина, умные счетчики несут для потребителей дополнительные риски. Например, они могут передавать ошибочные показания, что в свою очередь может привести к отключению услуг. Как отмечает эксперт, подобное уже происходило в ряде регионов.

— При ручном режиме собственник может обратиться в энергокомпанию и прояснить ситуацию. При дистанционном — это будет сделать невозможно, — полагает собеседник «ВМ».

Однако, по мнению ряда экспертов, установка умных счетчиков избавит потребителей от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов учета, а также контролю за корректностью передачи показаний. Также считается, что мера в перспективе повысит прозрачность сферы ЖКХ и приведет к уменьшению трат граждан.

Что изменится для потребителей

Крохин уверен, что все расходы будут покрывать потребители и выгодна эта инициатива только поставщикам жилищно-коммунальных услуг:

— Поставщики коммунальных услуг хотят возложить все расходы за новые услуги на потребителей через тариф. Я полагаю, что это нововведение выгодно только поставщикам.

По словам члена подкомитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ, гендиректора УК «Мосс Развитие» Иоланты Овчинниковой, оплата установки и обслуживания умных счетчиков будет происходить в течение нескольких лет небольшими суммами. Например, счетчики тепла сейчас стоят от 3,5 тысячи рублей, а комплект счетчиков горячей и холодной воды — от 5 тысяч. Стоимость их установки примерно равна стоимости прибора, а поверки — от одной тысячи рублей.

Когда введут меру

По словам специалиста, точные даты, когда введут новые строки касательно оплаты умных счетчиков в Москве, на данный момент неизвестны.

— В данном случае — это инициатива, которая обсуждается. Сейчас существует ряд предложений, которые несут в себе повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг для потребителей. Подобные нормативные акты обсуждаются в установленном порядке. Окончательное решение пока не принято, — резюмировал Крохин.

Последние изменения в сфере ЖКХ

С 1 января 2022 года действует новый порядок оформления субсидий. Компенсацию расходов по оплате ЖКУ и субсидии теперь могут получать граждане, которые допустили просрочку платежей. Соответствующие изменения внесены в статьи 159 и 160 ЖК РФ. Подробнее о получении субсидий ЖКХ в столице — на официальном портале мэра Москвы.

С 1 сентября 2022 года в России начали действовать новые правила расчета платы за общедомовые нужды (ОДН). Согласно постановлению, при расчетах теперь ориентируются на фактическое потребление.

С 1 декабря 2022 года повысились тарифы на коммунальные услуги. Это произошло второй раз в 2022 году, на семь месяцев раньше запланированного срока. Отметим, что следующая индексация произойдет в июле 2024 года.

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