В платежках за ЖКУ появится новая строка за оплату установки «умных» счетчиков

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В квитанциях за ЖКУ появится новая строка за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в домах. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил проработать данную меру Минстрой России.

Отмечается, что работа ведется над «возможностью включения затрат на установку этих приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».

В Минстрое сообщили изданию «Известия», что реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается, они требуют дополнительных решений в сегодняшней экономической ситуации в стране.

Генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин уточнил, что речь идет о счетчиках воды и тепла. По его словам, нововведение избавит людей от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов. Это также будет способствовать прозрачности сферы ЖКХ и уменьшит траты россиян, считает он.

Юрист Србуи Иващенко объяснила, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ. По ее словам, законодательство предусматривает субсидии на оплату коммунальных услуг семьям, которые платят за них больше положенного максимума.