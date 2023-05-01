«Дважды получала предложение руки и сердца»: Бузова сбежала в Рим с мужчиной

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица и телеведущая Ольга Бузова в компании мужчины, продюсера Ника Мартынова, отправилась на отдых в Рим. Своими впечатлениями от путешествия певица поделилась в одной из социальных сетей.

— Я сбегала в Рим после развода, после скандала в МХАТе, в Рим я привозила мамочку и сестру, с Римом я знакомила близких людей, тут же снимали финал шоу «Замуж за Бузову». И именно в Риме я дважды получала предложение руки и сердца, — призналась она.

По словам Бузовой, Рим уже давно стал для нее своеобразным местом силы, где она всегда может отдохнуть. В отпуске певица и Мартынов посещают достопримечательности, храмы, веселятся в барах и ресторанах, загадывают желания у фонтана, любуются панорамой на смотровых площадках, передает StarHit.

Бузова рассказала, что во время одного из концертов столкнулась с неадекватным фанатом. На выступлении в Дубае артистке пришлось отбиваться от незнакомца, выскочившего на сцену. По ее словам, мужчина вырвал у нее микрофон и разбил ей губу. Певица подчеркнула, что не отреагировала на провокацию и продолжила выступление.