«На сцену выскочил молодой человек, разбил мне губу»: Бузова рассказала об инциденте на концерте

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Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что во время одного из концертов столкнулась с неадекватным фанатом. На выступлении в Дубае артистке пришлось отбиваться от незнакомца, выскочившего на сцену.

— Я стараюсь не запоминать негативные проявления любви поклонников, хотя бывают разные случаи. Так, на концерте в Дубае на сцену выбежал молодой человек, попытался вырвать у меня микрофон, разбил мне губу, но я все равно продолжила выступать. После концерта поклонники наговорили мне много комплиментов, задарили подарками и цветами, — поделилась звезда.

Также она отметила, что часто вокруг ее имени появляются слухи, которые не имеют ничего общего с действительностью. Она порекомендовала своим фанатам верить только ее словам.

— Обращаюсь ко всем журналистам, блогерам, поклонникам и, особенно, антифанам. Верьте только своим глазам и ушам! И Ольге Бузовой! И моим социальным сетям! Давайте все вместе будем делать мир добрее, без сплетен и домыслов! — сказала Бузова в интервью изданию «7дней».

В феврале Ольга Бузова опубликовала на личной странице в соцсетях видеоролик, где можно заметить слегка округлившийся живот. Многие ее поклонники сразу заговорили о беременности певицы.