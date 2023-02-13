«Счастье — внутри меня»: Бузова подогрела слухи о своей беременности

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Российская певица Ольга Бузова опубликовала на личной странице в социальных сетях видеоролик, где можно заметить слегка округлившийся живот.

— Иногда мне кажется, что солнце светит лично для меня: его лучи проникают куда-то под кожу, туда, где у нас кнопочка счастья. Счастье — внутри меня, — подписала кадры артистка.

«Никто не заметил живот?», «А что с животиком? Ты беременна? Если да, то поздравляем! А если просто торчит, срочно убрать!», «Не самый удачный ракурс. Пивной живот наружу, по себе знаю, как выглядят пивные животы. Этот именно такой», — написали поклонники под публикацией звезды.

До этого Бузова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что хотела бы в будущем завести семью, она уверена, что рано или поздно это случится. Певица отметила, что она умеет слушать других людей.

В свою очередь ведьма Алена Полынь объяснила «ВМ», почему звезда не может обрести женское счастье. По ее мнению, Бузова не предназначена для семейной жизни, а из-за кармических ошибок примерить на себя роль невесты ей не суждено.