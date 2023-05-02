Народный календарь. Чем нельзя заниматься беременным 5 мая

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В народном календаре 5 мая получило следующие названия Лука, Виталий, Федор, Луковый день, Чащобные хороводы.

В этот день в основном все приметы и запреты были так или иначе связанны с женщинами, которые находились в положении. Например, беременным нельзя было есть мясные блюда, в противном случае ребенок мог родиться неполноценным либо могли возникнуть трудности в процессе родов.

Женщинам в положении запрещено было наносить макияж. В ином случае ребенок появится на свет с непонятными пятнами на лице, также нельзя было стричься и краситься, ведь согласно приметам малыш раньше срока родится.

Приметы погоды:

Если убывающая луна, то с севом можно не спешить, потому что до поздней осени морозов не будет.

Кукушка закуковала — больше морозов не будет.

Гроза — к хорошему урожаю.

Если за окном тепло и ясно, то пора приступать к посевным работам.

Именины отмечают: Виталий, Всеволод, Галактион, Климент, Федор.