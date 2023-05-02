«Не поддавайтесь панике»: терапевт Зубарева объяснила, как выжить после укуса змеи

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Специалисты Мосприроды рекомендуют не приближаться к змее, не делать резких движений, не пугать и не трогать ее. «Вечерняя Москва» выясняла, что делать, если змея все же укусила.

При укусе змеи быстро возникает отек, который может охватить всю конечность. Возможны сонливость, жажда и сухость во рту. Также могут появиться головокружение, тошнота, рвота, диарея, тахикардия.

— Надо действовать быстро, не поддаваясь панике, — советует врач-терапевт Наталья Зубарева. — Следует обеспечить покой пострадавшего, обратиться за медпомощью и скорее транспортировать его в ближайшую больницу. Чем меньше двигается пациент, тем медленнее распространяется яд. Пострадавшую конечность нужно зафиксировать.

Важно пить как можно больше жидкости. Место укуса надо обработать водой, хлоргексидином или перекисью водорода, затем наложить стерильную повязку.

— Ни в коем случае не жгут! Не пытайтесь самостоятельно найти противоядие: идея продезинфицироваться изнутри спиртосодержащим напитком не самая лучшая. После укуса змеи нужен антидот, который вам введут только в медучреждении, — говорит врач.