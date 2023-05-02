В Госдепе заявили, что решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно

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Решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно. Об этом заявил представитель Госдепа США Ведант Патель.

По его словам, Вашингтон поддерживает политику открытых дверей альянса, однако на данный момент Штаты сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину военной поддержкой.

— Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс, — приводятся слова Пателя на сайте департамента.

20 апреля украинские СМИ сообщили, что глава НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. При этом визит генсека Североатлантического альянса ранее не анонсировался.

Комментируя данное событие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна на текущий момент находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу.