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Новые квартиры в двух новостройках получили 365 жителей ЮАО

Полина Пашкина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новые квартиры в двух новостройках получили 365 жителей ЮАО
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Речников, 22 Карта всех событий

Жители районов Даниловский и Нагатинский Затон с начала апреля получили современные квартиры в двух новостройках по программе реновации. В новые дома переедут 365 горожан. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Заселение этих новостроек по адресам улица Речников, дом № 22, и Пересветов переулок, дом № 9, стартовало в апреле. Современные квартиры предложили 950 жителям пяти старых домов.

— За это время 86 процентов из них определились с вариантами для переезда. Договоры с департаментом заключили и уже получили современные квартиры 365 человек, — приводит слова Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Всего под заселение в Южном административном округе столицы передали 20 новостроек. Специалисты полностью расселили 26 домов, а еще 16 уже снесены. На их месте по программе реновации строятся пять новых многоэтажек.

С начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали 37,9 тысячи семей, 78 процентов из которых получили бесплатную помощь при переезде. Наибольшее количество заявок на помощь в переезде отработано на севере, юго-востоке и востоке города.

Строительство Москва Реновация Южный административный округ (ЮАО)
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